СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-15T17:36:14+03:00

С середины мая в штатах Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом

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В воскресенье, 15 июля, Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США. По информации ведомства, вспышка регистрируется в ресторанах McDonald's в штатах Иллинойс и Айова.

"По данным департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая текущего года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's", - сообщается на сайте российского ведомства.

Эти сведения Роспотребнадзор рекомендует учитывать при планировании путешествий в США.

В сети ресторанов McDonald's решили "в целях предосторожности" не подавать салаты примерно в трех тысячах заведений в 14 американских штатах США. Меры будут приняты в ресторанах, сотрудничающих с той же компаний, поставлявшей салаты в Айову и Иллинойсе. Также в корпорации заявили о сотрудничестве с ведомствами, расследующими случаи отравления.