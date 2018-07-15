Moody's: демография влияет на экономику стран бывшего СССР

СЕГОДНЯ 18:11 2018-07-15T18:11:26+03:00

По мнению экспертов, больше всего демографическое старение проявлено в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине

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Страны бывшего СССР находятся на пороге замедления экономического роста. Так считают эксперты агентства Moody's. По их данным, такая ситуация сложилась во многом из-за старения трудоспособного населения. Отмечается, что больше всего демографическое старение фиксируется в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине.

Также опасность для экономического развития бывших республик СССР представляет и открытие иностранных рынков труда. Ожидается, что со временем трудовая миграция будет увеличиваться.

Специалисты Moody's полагают что для России такая тенденция приведет к росту количества мигрантов. В агентстве отметили, что в РФ уровень доходов жителей выше, чем в среднем по странам Содружества независимых государств. При этом, по прогнозам экспертов агентства, число трудоспособных россиян в 2018–2027 годах сократится на 7,5%.