2018-07-15T18:11:26+03:00
Экономика

Moody's: демография влияет на экономику стран бывшего СССР

По мнению экспертов, больше всего демографическое старение проявлено в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Демография влияет на экономику постсоветского пространства, считают в Moody'sДемография влияет на экономику постсоветского пространства, считают в Moody'sФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Страны бывшего СССР находятся на пороге замедления экономического роста. Так считают эксперты агентства Moody's. По их данным, такая ситуация сложилась во многом из-за старения трудоспособного населения. Отмечается, что больше всего демографическое старение фиксируется в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине.

Также опасность для экономического развития бывших республик СССР представляет и открытие иностранных рынков труда. Ожидается, что со временем трудовая миграция будет увеличиваться.

Специалисты Moody's полагают что для России такая тенденция приведет к росту количества мигрантов. В агентстве отметили, что в РФ уровень доходов жителей выше, чем в среднем по странам Содружества независимых государств. При этом, по прогнозам экспертов агентства, число трудоспособных россиян в 2018–2027 годах сократится на 7,5%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Перишич сравнял счет в матче
В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над головой у Трампа
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Манджукич забил в свои ворота в начале игры
В Кабуле произошел взрыв, погибли шесть человек
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США
В июле турецкая лира обновила исторические минимумы
Матч Франция - Хорватия: Врсалько, Вида и Ловрен будут в обороне хорватов на игре
Путин встретился в Кремле с Макроном перед матчем финала ЧМ-2018
Силуанов: дата объявления пенсионной реформы случайно совпала с чемпионатом мира по футболу
Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны
Власти увеличат пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста
«Молиться и бороться»: Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
Полиция Финляндии к саммиту Путина и Трампа заговорила по-русски
Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины
В Хельсинки проходят митинги в поддержку и против Трампа
Бельгийцам вернут деньги за купленные перед ЧМ телевизоры
В Госдуме отреагировали на заявление о попытке России разобщить американцев через соцсети
Мэй: Трамп предлагал мне засудить ЕС вместо переговоров по Brexit
Путин поблагодарил премьера Венгрии за оценку чемпионата мира по футболу
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 «российских шпионов»