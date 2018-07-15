Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Манджукич забил в свои ворота в начале игры
Счет был открыт на 18-й минуте поединка, это - первый в истории финалов ЧМ автогол
Мяч после подачи Гризманна залетает в ворота Хорватии.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" проходит финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией. В начале поединка счет был уже открыт.
На 18-й минуте игры Франция получила право на штрафной удар примерно с 30 метров. И Антуан Гризманн, мощно пробив, удачно "попал" в голову Марио Манджукичу. Хорват, пытаясь выбить мяч, на самом деле подправил его в ворота своей же сборной.
На 18-й минуте игры Франция повела 1:0 после автогола Манджукича. Это - впервые в истории, чтобы в финалах чемпионата мира забивался бы гол в свои ворота.
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