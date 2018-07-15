2018-07-15T18:33:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Перишич сравнял счет в матче

Счет в финале на 28-й минуте игры стал 1:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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После удара Ивана Перишича счет стал 1:1.После удара Ивана Перишича счет стал 1:1.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" продолжается финальный матч ЧМ-2018. Хорватии удалось за 10 минут отыграться в этом поединке.

На 28-й минуте уже у хорватской команды был штрафной. И после подачи Модрича в штрафной французов возникла сутолока, Перишич выцарапал себе мяч и "от души" приложился по нему, зарядив в дальний угол ворот.

Счет стал 1:1 на 28-й минуте финала ЧМ-2018. Поединок продолжается.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.

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