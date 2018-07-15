2018-07-15T18:33:15+03:00
В мире

В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над головой у Трампа

В этот момент на крыше отеля дежурили снайперы, которые никак не отреагировали на вторжение в беспилотную зону
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп на гольф-курорте Trump Turnberry в ШотландииПрезидент США Дональд Трамп на гольф-курорте Trump Turnberry в ШотландииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Шотландии задержали парапланериста, который в пятницу, 13 июля, пролетел практически над головой у президента США Дональда Трампа, посещающего принадлежащий ему шотландский гольф-курорт Trump Turnberry.

Как сообщила газета The Sun on Sunday со ссылкой на полицию, задержанному мужчине 55 лет. На фотографии издания видно, как человек на параплане с пропеллером пролетел на высоте третьего этажа отеля прямо над личным вертолетом Трампа. На параплане был прикреплен баннер природоохранной организации Greenpeace с надписью "Трамп: гораздо ниже необходимого уровня".

На одной из фотографий американский лидер машет парапланеристу рукой. Причем, как подчеркивает газета, в этот момент на крыше отеля дежурили снайперы, которые никак не отреагировали на это происшествие.

Инцидент произошел в 21:30 по местному времени (23:30 мск) в пятницу. С того времени полиция вела поиск парапланериста. Инспектор сыскной полиции Стивен Маккаллок заявил, что мужчина нарушил временную бесполетную зону, что является уголовным преступлением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Перишич сравнял счет в матче
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Манджукич забил в свои ворота в начале игры
Moody's: демография влияет на экономику стран бывшего СССР
В Кабуле произошел взрыв, погибли шесть человек
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США
В июле турецкая лира обновила исторические минимумы
Матч Франция - Хорватия: Врсалько, Вида и Ловрен будут в обороне хорватов на игре
Путин встретился в Кремле с Макроном перед матчем финала ЧМ-2018
Силуанов: дата объявления пенсионной реформы случайно совпала с чемпионатом мира по футболу
Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны
Власти увеличат пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста
«Молиться и бороться»: Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
Полиция Финляндии к саммиту Путина и Трампа заговорила по-русски
Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины
В Хельсинки проходят митинги в поддержку и против Трампа
Бельгийцам вернут деньги за купленные перед ЧМ телевизоры
В Госдуме отреагировали на заявление о попытке России разобщить американцев через соцсети
Мэй: Трамп предлагал мне засудить ЕС вместо переговоров по Brexit
Путин поблагодарил премьера Венгрии за оценку чемпионата мира по футболу
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 «российских шпионов»