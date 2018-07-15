В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над головой у Трампа

СЕГОДНЯ 18:33 2018-07-15T18:33:15+03:00

В этот момент на крыше отеля дежурили снайперы, которые никак не отреагировали на вторжение в беспилотную зону

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В Шотландии задержали парапланериста, который в пятницу, 13 июля, пролетел практически над головой у президента США Дональда Трампа, посещающего принадлежащий ему шотландский гольф-курорт Trump Turnberry.

Как сообщила газета The Sun on Sunday со ссылкой на полицию, задержанному мужчине 55 лет. На фотографии издания видно, как человек на параплане с пропеллером пролетел на высоте третьего этажа отеля прямо над личным вертолетом Трампа. На параплане был прикреплен баннер природоохранной организации Greenpeace с надписью "Трамп: гораздо ниже необходимого уровня".

На одной из фотографий американский лидер машет парапланеристу рукой. Причем, как подчеркивает газета, в этот момент на крыше отеля дежурили снайперы, которые никак не отреагировали на это происшествие.

Инцидент произошел в 21:30 по местному времени (23:30 мск) в пятницу. С того времени полиция вела поиск парапланериста. Инспектор сыскной полиции Стивен Маккаллок заявил, что мужчина нарушил временную бесполетную зону, что является уголовным преступлением.