Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1
Форвард мадридского "Атлетико" отличился с пенальти
Антуан Гризманн - 2:1!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Финальный матч ЧМ-2018 продолжается в Москве на стадионе "Лужники". Счет в этой игре снова поменялся. Прошло 10 минут после прошлого точного удара и вновь - новый лидер!
На 38-й минуте матча был назначен пенальти в ворота Хорватии. Иван Перишич сыграл рукой и после просмотра видеоповтора судья поединка Нестор Питана решил-таки что стоит поставить 11-метровый. Антуан Гризманн был точен - 2:1.
Матч в "Лужниках" продолжается.
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