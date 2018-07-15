Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1

СЕГОДНЯ 18:43 2018-07-15T18:43:02+03:00

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Финальный матч ЧМ-2018 продолжается в Москве на стадионе "Лужники". Счет в этой игре снова поменялся. Прошло 10 минут после прошлого точного удара и вновь - новый лидер!

На 38-й минуте матча был назначен пенальти в ворота Хорватии. Иван Перишич сыграл рукой и после просмотра видеоповтора судья поединка Нестор Питана решил-таки что стоит поставить 11-метровый. Антуан Гризманн был точен - 2:1.

Матч в "Лужниках" продолжается.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.