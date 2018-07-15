Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти
Решающий гол - на счету Антуана Гризманна
Сборная Франции празднует второй гол в матче - удар Гризманна с пенальти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией. Французы ушли на перерыв лидерами в счете - 2:1.
На 18-й минуте матча гол в свои ворота забил Марио Манджукич. Однако хорваты отыгрались - на 28-й отличился Иван Перишич. Спустя 10 минут французы вышли вновь.
После просмотра видеоповтора судья матча Нестор Питана назначил пенальти и Антуан Гризманн был точен, выведя Францию вперед 2:1.
Команды ушли на перерыв. Через 15 минут игра будет возобновлена.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.