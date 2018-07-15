Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти

СЕГОДНЯ 18:48 2018-07-15T18:49:12+03:00

Сборная Франции празднует второй гол в матче - удар Гризманна с пенальти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией. Французы ушли на перерыв лидерами в счете - 2:1.

На 18-й минуте матча гол в свои ворота забил Марио Манджукич. Однако хорваты отыгрались - на 28-й отличился Иван Перишич. Спустя 10 минут французы вышли вновь.

После просмотра видеоповтора судья матча Нестор Питана назначил пенальти и Антуан Гризманн был точен, выведя Францию вперед 2:1.

Команды ушли на перерыв. Через 15 минут игра будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.