2018-07-15T18:57:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

«Спасибо, Россия»: сборная Англии поблагодарила россиян после завершения выступления на ЧМ

Впервые с 1990 года англичане дошли до полуфинала мирового турнира
Екатерина БОЛГОВА
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Сборная Англии по футболуСборная Англии по футболуФото: REUTERS
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Сборная Англии завершила свое выступление на чемпионате мира по футболу и в своем микроблоге в Twitter поблагодарила Россию за организацию турнира.

"Спасибо, Россия. Время отправляться домой", - говорится в сообщении английской сборной в соцсети.

Во время выступления на чемпионата мира сборная Англии базировалась в Репине, Ленинградская область. Впервые с 1990 года англичане дошли до полуфинала мирового турнира. В матче ½ финала они уступили в дополнительное время команде Хорватии со счетом 1:2. В субботу, 14 июля, состоялась игра за третье место, победу в которой одержала сборная Бельгии со счетом 0:2.

В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники" проходит финал чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Франции и Хорватии.

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