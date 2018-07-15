Криштиану Роналду прилетел в Турин, чтобы начать карьеру в "Ювентусе"

СЕГОДНЯ 19:12 2018-07-15T19:16:45+03:00

Португальский футболист прибыл в город, где будет продолжать свои выступления [видео]

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В воскресенье, 15 июля, в Турин прилетел вместе со своей семьей Криштиану Роналду. Игрок несколько дней назад официально перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала". И вот теперь - лично прибыл в Италию.

Роналду прибыл на частном самолете вместе со своей семьей - в компании своей подруги фотомодели Джорджины Родригез. После чего португалец уехал из аэропорта на дорогом лимузине, который ему предоставил клуб.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 года и летом 2018 решил покинуть команду. Он подписал контракт до лета 2022 года с туринским "Ювентусом". По некоторым данным, сумма перехода - 100 миллионов евро, а оклад Роналду - 31 миллион евро в год.