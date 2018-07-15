Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: после удара Поля Погба счет стал 3:1
Французы стали еще ближе к званию чемпионов мира по футболу
Поль Погба - 3:1.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Вновь изменился счет в финальном матче ЧМ-2018 по футболу между Францией и Хорватией. Французы забили третий мяч благодаря усилиям Поля Погба.
На 59-й минуте игры Поль Погба мягким обводящим ударом из-за пределов штрафной площади поразил в третий раз ворота хорватов. Счет после его точного удара стал 3:1 в пользу Франции.
Поединок в Москве на стадионе "Лужники" продолжается.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.