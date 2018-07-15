2018-07-15T19:21:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: после удара Поля Погба счет стал 3:1

Французы стали еще ближе к званию чемпионов мира по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поль Погба - 3:1.Поль Погба - 3:1.Фото: REUTERS
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Вновь изменился счет в финальном матче ЧМ-2018 по футболу между Францией и Хорватией. Французы забили третий мяч благодаря усилиям Поля Погба.

На 59-й минуте игры Поль Погба мягким обводящим ударом из-за пределов штрафной площади поразил в третий раз ворота хорватов. Счет после его точного удара стал 3:1 в пользу Франции.

Поединок в Москве на стадионе "Лужники" продолжается.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.

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