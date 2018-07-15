Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: команды обменялись голами, сделав счет 4:2
На гол Мбаппе хорваты ответили ударом Манджукича
Манджукич спешит к центру поля - разница снова два гола.Фото: REUTERS
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Финальный матч ЧМ-2018 продолжает захватывать внимание и дух! Сразу два гола "в те и в те" ворота забили команды.
На 65-й минуте Килиан Мбаппе после паса Люки Эрнандеса сделал счет 4:1. Казалось, что все - разгром! Но не тут-то было. На 69-й минуте игры Манджукич, воспользовавшись дикой ошибкой вратаря Льориса, заби второй мяч. Счет стал 4:2 и чуть меньше 20 минут командам осталось основного времени.
Мбаппе вошел в историю. До него последним игроком, который забивал в 19 лет, был в 1958 году велики бразилец Пеле.
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