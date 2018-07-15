Глава МОК заявил, что мир очарован радушием россиян во время чемпионата по футболу
Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие страны отметили радушие россиян во время чемпионата мира по футболу. Президент России принял в Кремле Баха, прибывшего на финальный матч турнира.
«Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах», — сказал Бах.
Он отметил, что теплый прием россиян продемонстрировал радушие России как хозяйки чемпионата.
Путин выразил надежду, что России удалось повторить успех организации Олимпиады 2014 года в Сочи.
«Я надеюсь, нам удалось повторить успех проведения крупных международных спортивных соревнований, которые мы продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи», - сказал президент России.
Бах назвал большой честью для себя возможность посетить Россию по случаю чемпионата мира и сердечно поздравил Путина с большим успехом организации турнира.
«Россия в очередной раз продемонстрировала выдающиеся организаторские способности, способность создавать великолепные мероприятия», - добавил глава МОК, передает «Интерфакс».
Напомним, в воскресенье, 15 июля, Россия прощается с чемпионатом мира по футболу. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии проходит на московском стадионе «Лужники».