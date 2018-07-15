Глава МОК заявил, что мир очарован радушием россиян во время чемпионата по футболу

СЕГОДНЯ 19:41 2018-07-15T19:42:00+03:00

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Томаса Баха, прибывшего на финал ЧМ 2018

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Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие страны отметили радушие россиян во время чемпионата мира по футболу. Президент России принял в Кремле Баха, прибывшего на финальный матч турнира.

«Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах», — сказал Бах.

Он отметил, что теплый прием россиян продемонстрировал радушие России как хозяйки чемпионата.

Путин выразил надежду, что России удалось повторить успех организации Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Я надеюсь, нам удалось повторить успех проведения крупных международных спортивных соревнований, которые мы продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи», - сказал президент России.

Бах назвал большой честью для себя возможность посетить Россию по случаю чемпионата мира и сердечно поздравил Путина с большим успехом организации турнира.

«Россия в очередной раз продемонстрировала выдающиеся организаторские способности, способность создавать великолепные мероприятия», - добавил глава МОК, передает «Интерфакс».

Напомним, в воскресенье, 15 июля, Россия прощается с чемпионатом мира по футболу. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии проходит на московском стадионе «Лужники».