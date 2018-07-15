Франция - чемпион мира по футболу 2018. Они победили хорватов 4:2

СЕГОДНЯ 19:53 2018-07-15T19:54:07+03:00

Франция спустя 20 лет - снова чемпион мира по футболу. Фото: REUTERS

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Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 завершился в Москве на стадионе "Лужники". Франция играли с Хорватией в битве за звание нового чемпиона мира по футболу.

Счет в этой игре на 18-й минуте был открыт после автогола - мяч в свои ворота срезал Марио Манджукич. На 28-й минуте Иван Перишич сделал счет 1:1, воспользовавшись пасом от Домагоя Виды. На 38-й тот же Перишич сыграл рукой в штрафной площади, и судья, посмотрев видеоповтор, назначил пенальти. На перерыв Франция ушла лидером - 2:1.

Что пошло дальше! На 59-й минуте Поль Погба забил третий мяч - 3:1. На 65-й Килиан Мбаппе после паса Люки Эрнандеса - 4:1. Но затем Марио Манджукич сквитал один гол - 4:2.

Итог финала чемпионата мира по футболу 2018 - Франция выиграла в основное время со счетом 4:2. И спустя 20 лет, после победы в 1998 году, французы вновь - чемпионы мира!

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.