Посол США в РФ: Вашингтон может запросить у Москвы экстрадицию 12 россиян

СЕГОДНЯ 19:59 2018-07-15T19:59:54+03:00

По словам Джона Хантсмана, тема экстрадиции может также быть поднята в ходе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

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Вашингтон может запросить у Москвы экстрадицию 12 россиян, которых в Соединенных Штатах обвиняют в причастности к вмешательству в выборы президента страны. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"ФБР и посольство (США в РФ) без сомнения будут работать над этим. Я не могу раскрыть никаких подробностей по этому вопросу. Мы можем сделать запрос, но это не значит, что в России его исполнят", - сказал Хантсман, отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала ABC.

Он отметил, что вопрос экстрадиции может быть поднят во время будущей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Напомним, 13 июля власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым представителям российской военной разведки по делу о якобы имевшем место иностранном вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Ранее Трамп заявил, что США могут поднять вопрос об экстрадиции россиян.