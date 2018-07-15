В Хельсинки прошел марш протеста накануне саммита США и РФ

СЕГОДНЯ 20:42 2018-07-15T20:42:13+03:00

В шествии приняли участие около 1,5 тысячи человек

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В воскресенье, 15 июля, в столице Финляндии прошел марш протеста накануне саммита США и России. В шествии приняли участие около 1,5 тысяч человек, сообщила полиция Хельсинки в микроблоге в Twitter.

Протестующие, требующие от президентов России и США уделять больше внимания соблюдению прав человека, собрались в полдень в парке Хельсинки, затем начался марш по улицам.

"В мероприятии принимают участие около 1,5 тысячи человек", — говорится в сообщении полиции.

Активисты скандируют лозунги в поддержку прав человека. В мероприятии участвует создатель компьютерной игры Angry Birds, финский миллионер Питер Вестербака.

"Я здесь, потому что это очень важный вопрос. Хельсинки известен своим уважением к правам человека. Здесь есть вера в права человека. Это действительно важно. Мы можем гордиться тем, что мы самые счастливые люди в мире", — сказал Вестербака.

Он отметил, что не поддерживает политику президента США Дональда Трампа, в частности, принцип разделения семей беженцев, передает РИА Новости.

Напомним, встреча президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в понедельник, 16 июля, в Хельсинки.