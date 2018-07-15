Лучший вратарь ЧМ-2018 - Тибо Куртуа из сборной Бельгии

СЕГОДНЯ 21:04 2018-07-15T21:04:07+03:00

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Основной вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа официально признан лучшим голкипером ЧМ-2018. Он получил официальный приз по итогам выбора экспертов от ФИФА - "Золотая перчатка".

Команда Бельгии на этом ЧМ заняла третье место. Бронзовые награды бельгийцы выиграли в поединке, который прошел 14 июня в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. Они победили 2:0 сборную Англии. И уже на следующий день бельгийцев чествовали у них в Брюсселе.

В финальном поединке, напомним, сборная Франции победила команду Хорватии со счетом 4:2 в основное время. Французы стали двукратными чемпионами мира - до этого они побеждали в 1998 году на турнире во Франции.