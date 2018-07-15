Трамп сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 21:08 2018-07-15T21:08:50+03:00

Хотя, как отметил президент США, в любом случае оппоненты будут его критиковать

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя, как он отметил, какие бы итоги ни были достигнуты по итогам переговоров, оппоненты будут его критиковать.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндию, жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра. К сожалению, что бы я ни сделал на саммите, если бы мне был даже сдан великий город Москва как возмещение за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно, что я должен был получить ещё и Санкт-Петербург в дополнение!" — написал Трамп в своем микрблоге в Twitter.

Он также заявил, что большая часть американских средств массовой информации "на самом деле являются врагами народа".

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в понедельник, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки.