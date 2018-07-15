Приз ФИФА Фэйр Плей на ЧМ-2018 выиграла сборная Испании
Сразу же после окончания финального матча ЧМ-2018, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", ФИФА назвала команду, которая выиграла приз "Фэйр Плей" (честная игра). Лауреатом этой награды стала команда Испании.
Испанцы перед началом турнира назывались одними из фаворитов соревнований и вроде как и могли бы победить. Однако уступили уже в 1/8 финала команде России в серии послематчевых пенальти. Однако же, Испания получит награду "Честная игра".
Согласно правилам ФИФА, это - специальная медаль и диплом для каждого игрока и представителя команды и ваучер на 50 000 долларов. Его нужно будет потратить на экипировку для детско-юношеских команд в стране.
Напомним, что в финале ЧМ-2018 по футболу победу одержала команда Франции. В основное время она победила сборную Хорватии со счетом 4:2.