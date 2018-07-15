2018-07-15T22:00:12+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Приз ФИФА Фэйр Плей на ЧМ-2018 выиграла сборная Испании

В числе наград для испанцев - 50 000 долларов на футбольную экипировку для молодежи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Испания - обладатель приза "Честная игра".Испания - обладатель приза "Честная игра".Фото: REUTERS
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Сразу же после окончания финального матча ЧМ-2018, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", ФИФА назвала команду, которая выиграла приз "Фэйр Плей" (честная игра). Лауреатом этой награды стала команда Испании.

Испанцы перед началом турнира назывались одними из фаворитов соревнований и вроде как и могли бы победить. Однако уступили уже в 1/8 финала команде России в серии послематчевых пенальти. Однако же, Испания получит награду "Честная игра".

Согласно правилам ФИФА, это - специальная медаль и диплом для каждого игрока и представителя команды и ваучер на 50 000 долларов. Его нужно будет потратить на экипировку для детско-юношеских команд в стране.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 по футболу победу одержала команда Франции. В основное время она победила сборную Хорватии со счетом 4:2.

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