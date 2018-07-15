2018-07-15T21:17:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Трамп поздравил Путина с проведением чемпионата мира по футболу

Президент США также поздравил сборную Франции с победой в турнире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В воскресенье, 15 июля, президент США Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с проведением одного из лучших чемпионатов мира по футболу. Американский лидер также поздравил сборную Франции с победой в турнире.

"Поздравляю сборную Франции, которая показала невероятный футбол, с победой на чемпионате мира - 2018. Также поздравляю президента Путина и Россию с проведением по-настоящему великолепного чемпионата мира, одного из лучших", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу второй раз в своей истории победила Франция. Сборная обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Ранее президент США Дональд Трамп отправился из шотландского аэропорта Глазго Прествик в Финляндии. В Хельсинки 16 июля состоится его встреча с Путиным.

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