Лучший бомбардир на ЧМ-2018 - англичанин Харри Кейн

15 Июль 22:40 2018-07-15T22:40:32+03:00

Приз "Золотая бутса" он получит за шесть голов, забитых на турнире в России

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После завершения в Москве финального матча ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии ФИФА огласила список официальных лауреатов всех своих наград. Звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу выиграл капитан сборной Англии Харри Кейн.

На чемпионате мира форвард клуба "Тоттенхэм" и сборной Англии провел семь матчей, и за это время забил шесть голов в ворота противников. Второе место и "серебряную" бутсу получит Антуан Гризманн - у него 4 гола и 2 передачи. "Бронзовую бутсу" выиграл бельгийский нападающий Ромелу Лукаку - у него 4 гола на этом чемпионате мира.

Напомним, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 в Москве сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Гризманн, обладатель "серебряной бутсы", отметился голом с пенальти. Третье место по итогам ЧМ-2018 - у команды Бельгии, которая наканануе в Санкт-Петербурге выиграла 2:0 у сборной Англии.