2018-07-15T23:04:49+03:00
В мире

Трамп: Евросоюз, Россия и Китай входят в число противников США

По словам президента США, «это не значит, что они плохи»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Евросоюз, а также Россия и Китай, входят в список "противников" США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, Евросоюз — наш противник, учитывая то, как они ведут себя в отношении торговли", — сказал Трамп в эфире программы Face the Nation, фрагмент которой был опубликован в Twitter.

Он отметил, что Россия также является противником США "в определенных аспектах", а также Китай — "с точки зрения экономики".

"Это не значит, что они плохи, ничего подобного. Это значит, что они конкурентоспособны", — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп говорил, что "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай". Президент США напомнил, что торговый профицит Евросоюза с США в год превышает 150 миллиардов долларов.

В июне Трамп заявил, что Вашингтон может ввести ввозные пошлины в 20 процентов на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли страны Уилбору Россу выяснить, не угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности.

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