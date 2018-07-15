Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов человек

15 Июль 23:29 2018-07-15T23:29:56+03:00

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Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов зрителей. Игры прошли на 12 стадионах в 11 российских городах. Всего в ходе турнира было проведено 64 матча, их посетили 3 031 768 человек.

По этому показателю чемпионат мира 2018 года вошел в пятерку лучших за всю историю. Лидирует чемпионат 1994 года в США в 3 587 538 зрителей. Футбольное первенство 2006 года в Германии посетили 3 359 439 человек, в 2010 году в ЮАР - 3 178 856 человек, прошлый чемпионат в Бразилии - 3 429 876 человек.

Средняя посещаемость матчей чемпионата мира в России составила 47 371 человек. По этому показателю мероприятие занял 10-ю строчку в истории проведения чемпионатов мира.

Напомним, ранее в воскресенье, 15 июля, в московских "Лужниках" завершился финал чемпионата мира по футболу, в котором Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Игру посетили 78 011 зрителей.