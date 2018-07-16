Белый дом сообщил время начала встречи с глазу на глаз Путина с Трампом

СЕГОДНЯ 00:34 2018-07-16T00:34:59+03:00

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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп перед началом саммита в Хельсинки встретятся с глазу на глаз. Их беседа начнется в 13:20 мск и продлится полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

После личной встречи главы государств приступят к работе в составе делегаций двух стран. После чего в 16:50 запланирован совместный брифинг, на котором журналистам расскажут об итогах саммита.

Как отмечает агентство ТАСС, программу переговоров составляют службы протокола лидеров. Они служат лишь условными ориентирами продолжительности встречи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что с российской стороны никаких ограничений по времени нет.

Как собщал сайт kp.ru, саммит США -Россия на уровне глав государств пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудят, помимо двусторонних отношений, ситуации на Украине и в Сирии, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.

Президенты ранее встречались лично дважды в кулуарах саммита G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС во Вьетнаме. Официальных плановых переговоров у них еще не было.