2018-07-16T03:53:55+03:00
Политика

Украинский экономист сообщила об угрозе дефолта в стране

Эксперт указала на внешнюю финансовую уязвимость Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Украина стоит на грани дефолтаУкраина стоит на грани дефолтаФото: REUTERS
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Украина находится под угрозой дефолта и социально-демографического кризиса. Об этом заявила украинский экономист Татьяна Богдан.

По ее мнению, стабилизация экономики в стране – мнимая, и много индикаторов указывают на серьезные проблемы. В частности она раскритиковала Национальный банк республики за «уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны на 6,9% за 5 месяцев с начала года».

Это произошло в период максимальных нагрузок на бюджет из-за выплат по внешнему госдолгу, «что без продолжения поддержки международных организаций порождает для Украины реальную угрозу суверенного дефолта», говорится в ее статье для "Зеркала недели".

Богдан указала, что внешний совокупный долг Украины по состоянию на конец марта 2018 года составлял 210,2% от объема экспорта, при предельно допустимом уровне в 200%. Внешний долг страны равнялся 100,3% ВВП при предельно допустимом уровне 60%, а краткосрочный внешний долг Украины достиг уровня 259,7% международных резервов при предельно допустимом уровне в 100%.

Таким образом из 11 индикаторов внешней устойчивости в начале этого года лишь три показали низкий степень уязвимости.

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