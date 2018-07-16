В Нигерии около 70 военных пропали после нападения «Боко харам»

СЕГОДНЯ 04:21 2018-07-16T04:27:19+03:00

Террористы "Боко Харам" в Нигерии во время нападения взяли в плен более 70 военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Нигерии около 70 военнослужащих числятся пропавшими без вести после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам". Среди пропавших - пять офицеров.

Террористы в субботу утром напали на армейский конвой, состоявший примерно из восьми грузовиков. Инцидент произошел в деревне Бобоше в штате Борно на северо-востоке страны.

До этого большой отряд вооруженных экстремистов атаковали военную базу в районе деревни Джилли (штат Йобе) близ границы с Нигером. Бой длился несколько часов, террористы выбили с базы правительственные силы и взяли ее под свой контроль. Военнослужащие отступили в населенный пункт Гейдам, передает ТАСС.

Напомним, боевики "Боко харам" захватили 276 учениц школы в городе Шибок (штат Борно) 16 апреля 2014 года. Большинству из них тогда было от 16 до 18 лет. Девочек освобождали группами: некоторым удалось сбежать самим, кого-то спасли военные, кого-то после переговоров отпустили террористы. Операция по их освобождению длилась три года.

"Боко харам" - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка в марте 2015 года присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).