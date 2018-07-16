2018-07-16T05:24:15+03:00
Общество

СК: Результаты последних экспертиз подтвердили подлинность останков семьи Николая II

Положительные результаты получены при сравнении с ДНК Алесандра III и ныне живущих потомков рода Романовых
Юлия ДИВЕЕВА
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Царская семья в ТобольскеЦарская семья в Тобольске
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Последние проведенные экспертизы подтвердили, что найденные в 1993-м и 2007 годах под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их приближенным. Об этом сообщил в Следственный комитет России.

«Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын», - говорится в заявлении СК РФ.

Также положительный ответ получен после сопоставления генетических профилей костных останков и образцов тканей живущих в настоящее время потомков рода Романовых как по отцовской, так и по материнской линии, передает ТАСС.

Совпали результаты экспертизы останков Николая II с материалами, полученными при эксгумации могилы его отца Александра III. В заключении говорится, что погибший, чье тело нашли под Екатеринбургом, и император, похороненный в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга являются «родственниками на уровне отец-сын».

Последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их сын Алексей и четыре дочери, великие княжны Анастасия, Ольга, Татьяна, Мария были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. Место захоронения царской семьи советская власть постаралась забыть.

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