Стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии

СЕГОДНЯ 07:19 2018-07-16T07:19:40+03:00

Речь идет о возвращении в Европу и Северную Америку около тысячи так называемых волонтеров

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В понедельник, 16 июля, появилась информация о том, что в настоящее время США, Великобритания, Франция и Канада обсуждают возможность эвакуации из Сирии членов организации «Белые каски». Речь идет о возвращении в Европу и Северную Америку около тысячи так называемых волонтеров и их родственников. По некоторым данным, всех этих людей планируется переселить в такие страны, как Канада, Британия и Германия.

Как рассказали журналистам осведомленные источники, западные страны «беспокоятся о безопасности членов организации, так как в последнее время сирийская армия берет под свой контроль все больше населенных пунктов».

По данным телеканала CNN, президент США Дональд Трамп поднимал вопрос о судьбе «Белых касок» на прошедшем в Брюсселе 11-12 июля саммите НАТО. Как выяснилось, тогда было решено обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией.

Отметим, официально «Белые каски» являются частной добровольческой организацией, которая ставит своей целью помощь мирному населению Сирии. Тем не менее, как сообщал сайт kp.ru, эту организацию уже неоднократно уличали в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».