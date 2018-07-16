Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля

СЕГОДНЯ 11:59 2018-07-16T11:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 июля у жителей России появится возможность перевозки домашних животных на дальние расстояния без присутствия хозяина. Сервис начнет работу в 13 поездах ФПК: № 5/6 Санкт-Петербург - Москва, № 739/740 Москва - Белгород, № 133/133 Казань - Санкт-Петербург, № 45/45 Иваново - Санкт-Петербург, № 102/102 Адлер - Москва, № 15/15 Волгоград - Москва, № 9/10 Самара - Москва, № 13/14 Челябинск - Москва, № 148/147 Омск - Новосибирск, № 124/124 Красноярск - Абакан, № 150/149 Иркутск - Улан-Удэ, № 69/70 Чита - Москва, № 5/6 Владивосток - Хабаровск.

Для того, чтобы оформить перевозку, необходимо обратиться в специализированные багажные кассы и заполнить заявление. Минимальная стоимость услуги составит 730 рублей, цена будет изменяться в зависимости от дальности поездок.

Передвигаться самостоятельно смогут собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики и черепахи. Для того, чтобы животное смогло путешествовать в одиночку, его необходимо поместить в клетку или контейнер, в котором он сможет находиться все время поездки. Кроме того, питомец должен иметь документы: ветеринарный паспорт, метрику и родословную. Следить за состояние животных будут проводники пассажирских вагонов.

Как говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД), к ограничениям нововведения относят допустимое количество животных в передвижении и их массу. Так, один человек имеет право оформить максимум 3 места для перевозки животных, масса каждой клетки или контейнера не должна превышать 75 килограмм.