Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
В понедельник, 16 июля, первая леди Финляндии Йенни Хаукио показала супруге американского лидера Дональда Трампа Меланье работы финских мастеров народных промыслов в Мянтуниеми - одной из трех официальных резиденций финского президента, расположенной в Хельсинки.
Также, как отмечает официальный Twitter офиса главы Финляндии, Хаукио и жена хозяина Белого дома вместе позавтракали.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президентов Финляндии Саули Ниинисте и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отмечалось, руководитель североевропейской страны вместе со свое женой Йенни Хаукио принял хозяина Белого дома и его супругу Меланью Трамп в своей резиденции Мянтуниеми.