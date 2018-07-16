Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров

СЕГОДНЯ 11:59 2018-07-16T11:59:35+03:00

Также жены финского и американского лидеров вместе позавтракали в резиденции Мянтуниеми

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 июля, первая леди Финляндии Йенни Хаукио показала супруге американского лидера Дональда Трампа Меланье работы финских мастеров народных промыслов в Мянтуниеми - одной из трех официальных резиденций финского президента, расположенной в Хельсинки.

Также, как отмечает официальный Twitter офиса главы Финляндии, Хаукио и жена хозяина Белого дома вместе позавтракали.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президентов Финляндии Саули Ниинисте и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отмечалось, руководитель североевропейской страны вместе со свое женой Йенни Хаукио принял хозяина Белого дома и его супругу Меланью Трамп в своей резиденции Мянтуниеми.