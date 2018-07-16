2018-07-16T11:59:35+03:00
В мире

Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров

Также жены финского и американского лидеров вместе позавтракали в резиденции Мянтуниеми
Дарья ИВАШКИНА
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Первая леди Финляндии Йенни Хаукио (слева) и супруга президента США Меланья ТрампПервая леди Финляндии Йенни Хаукио (слева) и супруга президента США Меланья ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 16 июля, первая леди Финляндии Йенни Хаукио показала супруге американского лидера Дональда Трампа Меланье работы финских мастеров народных промыслов в Мянтуниеми - одной из трех официальных резиденций финского президента, расположенной в Хельсинки.

Также, как отмечает официальный Twitter офиса главы Финляндии, Хаукио и жена хозяина Белого дома вместе позавтракали.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президентов Финляндии Саули Ниинисте и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отмечалось, руководитель североевропейской страны вместе со свое женой Йенни Хаукио принял хозяина Белого дома и его супругу Меланью Трамп в своей резиденции Мянтуниеми.

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