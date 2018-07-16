2018-07-16T12:19:47+03:00
Экономика

Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров

‍В настоящее время правительство разрабатывает программу повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минтруда России Максим ТопилинГлава Минтруда России Максим ТопилинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Минтруда РФ Максим Топилин, выступая в понедельник, 16 июля, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что правительство планирует ежегодно выделять около пяти миллиардов рублей на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. И правительство выделит (на эту программу) соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около пяти миллиардов рублей в год», - цитирует министра труда и соцзащиты ТАСС.

Также Топилин добавил, что в настоящее время кабинет министров обсуждает предложения парламентских фракций на этот счет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот документ , который нижняя палата российского парламента 17 июля собирается рассмотреть в первом чтении, предлагает поднять возрастную планку для выхода на заслуженный отдых с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

А в минувшее воскресенье, 15 июля, глава Минфина Антон Силуанов заявил о намерении российских властей подготовить в рамках пенсионной реформы специальные программы для переобучения работников предпенсионного возраста.

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