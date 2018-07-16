2018-07-16T13:01:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018

В честь главного тренера «синих» Дидье Дешама изменили названия сразу две станции подземки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Париже переименовали шесть станций метро в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018В Париже переименовали шесть станций метро в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018Фото: twitter.com
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Автономное управление метрополитена Парижа в понедельник, 16 июля, распространило официальное заявление, в котором сообщило, что сразу шесть станций подземки решено переименовать в честь победителей прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.

Накануне национальная сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила команду Хорватии и завоевала Кубок мира.

Как следует из заявления, опубликованного на официальной странице парижского метрополитена в Twitter, все изменения сделаны по итогам игры сборной и с учетом мнения парижан.

Особой чести удостоился тренер «синих» Дидье Дешам. В его честь переименованы сразу две станции: популярная у туристов Notre-Dame des Champs превратится в Notre Didier Deschamps. В честь него также изменено название одной из станций метро на Елисейских полях - Сhamps-Elysees - Clemenceau, которая теперь называется Deschamps Elysees - Clemenceau.

Также Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris с тем, чтобы отблагодарить капитана и вратаря сборной Уго Льориса. А целиком в честь сборной переименована Charles de Gaulle - Etoile. Она преобразована в On a 2 Etoiles (У нас теперь две звезды, по количеству выигранных французами ЧМ).

Кроме того, название станции Avron изменено на Nous Avron Gagne (Мы выиграли). А название станции Bercy изменено на Bercy les Bleus (Спасибо, «Синие»).

Уточняется, что переимонования будут временные.

15 июля сборная Франции в упорной борьбе в финале ЧМ-2018 выиграла главный трофей футбольного четырехлетия у хорватов со счетом 4:2. Сегодня, 16 июля, главный тренер и игроки команды проследуют по Елисейским полям, а затем будут затем приняты президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

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