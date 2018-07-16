2018-07-16T13:02:58+03:00
В мире

Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа

Правоохранители также рассказали, где будет удобнее наблюдать за прибытием кортежей
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и ТрампаПолиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и ТрампаФото: REUTERS
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Полиция Хельсинки начала перекрывать центр Хельсинки перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая в ближайшее время состоится в Президентском дворце.

Как говорится в сообщении правоохранителей, в настоящее время для автомобилистов уже не доступны дороги в районе места проведения саммита Россия - Соединенные Штаты и парка Эспланады.

«Поблизости президентского дворца и (парка) Эспланады в настоящее время закрываются зоны от движения (транспорта). Перекрытие будет продолжаться несколько часов», - сообщила полиция в Twitter. Кроме того, стражи порядка подчеркнули, что в ближайшее время кратковременные перекрытия движения будут на всей территории центра Хельсинки.

Правоохранители рассказали и о том, где будет удобнее всего наблюдать за прибытием кортежей. Как оказалось, со ступенек здания финского парламента, из парка Эспланады и холма Обсерватории.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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