Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-16T13:29:09+03:00

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Президент российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Финляндии Хельсинки, где у него на сегодня намечены переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщает РИА Новости, самолет с главой российского государства приземлился в аэропорту Вантаа. Ориентировочно встреча начнется через 50 минут.

16 июля в Хельсинки проходит американо-российский саммит на высшем уровне с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы супердержав проведут встречу в формате тет-а тет в Президентском дворце главы Финляндии. Планируется обсудить самый широкий спектр вопросов, от налаживания отношения двух стран до углубленного обсуждения мировой повестки дня.

Также, параллельно с встречей президентов, за стол переговоров сядут министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Майк Помпео.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп прилетел намного раньше своего российского коллеги. Американец уже успел провести встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.