Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники

СЕГОДНЯ 13:55 2018-07-16T13:56:14+03:00

Чуть позже в финской столице начнется саммит РФ - США

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки, где пройдут его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Там российского лидера встретили глава Финляндии Саули Ниинисте с супругой Йенни Хаукио.

Стоит отметить, что Путин прибыл на саммит РФ - США сразу из аэропорта, Трамп же находится в финской столице с воскресенья, 15 июля.

Кстати, предстоящие переговоры президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки являются первой полноформатной встречей двух лидеров.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин и Трамп планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп же говорил о намерении обменяться со своим российским коллегой мнениями о Сирии, Украине и приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.