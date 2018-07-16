Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки, где пройдут его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Там российского лидера встретили глава Финляндии Саули Ниинисте с супругой Йенни Хаукио.
Стоит отметить, что Путин прибыл на саммит РФ - США сразу из аэропорта, Трамп же находится в финской столице с воскресенья, 15 июля.
Кстати, предстоящие переговоры президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки являются первой полноформатной встречей двух лидеров.
Как ранее сообщили в Кремле, Путин и Трамп планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп же говорил о намерении обменяться со своим российским коллегой мнениями о Сирии, Украине и приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.