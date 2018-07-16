2018-07-16T14:32:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое

Наиболее востребованным стало отделение на Никольской улице, которая стала своеобразной неофициальной фан-зоной мундиаля
Евгений ЧЕРНЕНКО
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ЧМ-2018ЧМ-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Даже уже закончившись Чемпионат мира по футболу-2018 в России продолжает ставить рекорды и удивлять. Стало известно, что количество международных почтовых отправлений в Москве за время проведения мундиаля выросло на 40%.

При этом наибольшей популярностью пользуются открытки с достопримечательностями российской столицы, а также различная сувенирная продукция футбольного турнира.

«Ежедневно столичные почтовики обрабатывают до 3 тыс. международных мелких пакетов и EMS-отправлений. «Спортивные приветы» разлетаются по всему миру», - приводит сообщение «Почты России» телеканал «360».

Уточняется, что наиболее частыми адресатами стали европейские страны, такие как Португалия, Англия, Франция. Также множество писем и бандеролей отправляются в Бразилия и Японию.

Примечательно, что наиболее востребованным в Москве во время проведения ЧМ-2018 стало почтовое отделение на Никольской улице в самом центре столицы России. Как известно, она стала своеобразной неофициальной фан-зоной мундиаля. Ежедневно футбольные болельщики отправляли оттуда до 500 посланий своим друзьям и родственникам.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоялся в России с 14 июня по 15 июля. За Кубок мира в 11 городах страны на 12 стадионах бели футбольные баталии 32 команды. В финальном матче, который прошел в Москве на стадионе «Лужники» Франция обыграла сборную Хорватии и увезла трофей и лавры победителя к себе на родину. Бронза турнира досталась бельгийским футболистам.

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