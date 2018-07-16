«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США

СЕГОДНЯ 15:08 2018-07-16T15:10:35+03:00

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В понедельник, 16 июля, министерство иностранных дел РФ прокомментировало твит президента США Дональда Трампа о российско-американских отношениях. Так, во внешнеполитическом ведомстве нашей страны согласились с тем, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время хуже чем когда-либо и что виноваты в этом «глупость и тупость» Соединенных Штатов.

«Мы согласны», - говорится в твите, опубликованном в официальном Twitter МИД РФ в ответ на опубликованное ранее в понедельник сообщение хозяина Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американский лидер признал, что виной ухудшения российско-американских отношений стали «многолетние глупость и тупость» США.

Кстати, в настоящее время в Хельсинки проходит встреча президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой стороны, в частности, обсуждают отношения между Москвой и Вашингтоном.