2018-07-16T15:22:45+03:00
В мире

Представитель Мэй исключил новый референдум по Brexit

На проведении повторного голосования настаивают противники выхода Великобритании из состава Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
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В Лондоне исключили проведение второго референдума о Brexit‍В Лондоне исключили проведение второго референдума о Brexit‍Фото: REUTERS
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Проведение второго референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза невозможно ни при каких обстоятельствах, заявил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

"Британская общественность проголосовала за выход из Европейского союза. Второго референдума не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал представитель британского премьера вы понедельник, 16 июля, передает агентство Reuters.

Напомним, на проведении повторного голосования по вопросу Brexit настаивают противники выхода Великобритании из ЕС. Они считают, что за принятым решением жителей Великобритании покинуть Европейский союз стоит эмоциональный настрой.

Ранее была достигнута договоренность, что Brexit состоится 29 марта следующего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который будет продолжаться до 31 декабря 2020 года.

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