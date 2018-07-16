В Румынии разбился военный тренировочный самолет

СЕГОДНЯ 15:33 2018-07-16T15:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На востоке Румынии, в уезде Бакэу, разбился военный тренировочный самолет IAR-99. На борту находилось два пилота, обоим удалось катапультировались, на данный момент ведутся их поиски. Как сообщает министр национальной обороны Михай Фифор, авиакатастрофа произошла недалеко от базы ВВС 96 в момент проведения тренировочного полета.

Как передает телеканал Antena 3 слова главы военного ведомства, самолет IAR99 проивозводитяс на авиазаводе в Крайове и используется в Румынии для военными летчиками для тренировок. Сейчас на вооружении ВВС страны находится 21 самолет подобного типа и, согласно планам командования, IAR99 пройдут процесс модернизации, чтобы в будущем была возможность использовать для тренировок пилотов самолетов F-16.

Напомним, недавно в Канаде разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате происшествия пилот погиб. Несмотря на то, что крушение произошло в районе аэропорта города Мэркхэм, больше никто не пострадал.