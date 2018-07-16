В МИД РФ удивлены сообщениям о закрытии торгового представительства Франции в Москве

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-16T16:31:09+03:00

В ведомстве отметили, что Россия предлагала французским властям урегулировать статус представительства по закону

Изменить размер текста: A A

В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что Москва удивлена сведениям о закрытии торгового представительства Франции в России.

"С удивлением ознакомились с комментариями неназванного французского дипломатического источника о том, что "французское торговое представительство в Москве закрывается из-за лишения МИДом России дипломатического статуса", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия предлагала французским властям урегулировать статус представительства в соответствии с законодательством. Кроме того, по данным министерства, Франция не уведомила Москву о закрытии представительства по торговле и инвестициям.

"Если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей", - добавили в МИД, передает "Интерфакс".

Ранее в понедельник, 16 июля, стало известно, что будет ликвидировано представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России, лишенное российским МИД дипломатического статуса.