Московские звезды выступили перед калужанами

СЕГОДНЯ 16:37 2018-07-16T16:37:34+03:00

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Праздничный вечер, который прошел 14 июля в рамках культурной программы Дней Москвы в Калужской области, надолго запомниться всем гостям праздника. Ведь целый вечер на сцене выступали московские звезды - заслуженные артисты РФ Ольга Кормухина, Сергей Мазаев, Феликс Царикати и другие, которым публика аплодировала стоя.

Перед началом мероприятия руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков поблагодарил за прекрасную организацию пребывания московской делегации на калужской земле губернатора Анатолия Артамонова, его команду, а также высказал слова восхищения в адрес калужан «добрых, отзывчивых, людей-тружеников».

Помимо концерта, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин, и Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Олимпийских игр в Атланте Вадим Богиев приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Ивана III.