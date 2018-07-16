2018-07-16T16:57:52+03:00
Политика

Трамп: «Встреча с Путиным — хороший старт для всех»

После двухчасового диалога американский лидер положительно отозвался о прошедших переговорах с Владимиром Путиным [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Американский лидер после завершения переговоров тет-а-тет заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки это очень хороший старт для всехАмериканский лидер после завершения переговоров тет-а-тет заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки это очень хороший старт для всехФото: REUTERS
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16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Американский лидер после завершения переговоров тет-а-тет заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки это очень хороший старт для всех.

Напомним, что переговоры в узком составе продолжались 2 часа 10 минут. Изначально на время встречи отводилось 1,5 часа. Следующим этапом встречи станут переговоры в расширенном составе, ожидается, что эта часть саммита займет 1 час 45 минут.

В начале встречи Дональд Трамп поздравил Путина с удачным проведением чемпионата мира по футболу, который завершился в Москве 15 июля. Также перед переговорами в узком составе лидер США заявил, что весь мир должен быть заинтересован в нормализации отношений России и США.

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