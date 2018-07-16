Кличко намерен переизбраться на пост мэра Киева

СЕГОДНЯ 17:07 2018-07-16T17:07:58+03:00

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Виталий Кличко заявил о своем намерении переизбираться на пост мэра столицы Украины, Киева. Выборы состоятся в 2020-ом году. Он напомнил, что находится на своей должности уже четыре года и за это время успел многое сделать для города. Кличко надеется сдержать все обещания, которые он давал жителям Киева.

«Я в этой должности - четыре года. Уже сделано многое, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца», - передает издание «Новое время» слова Виталия Кличко.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что, находясь на должности мэра, Виталий Кличко за 2017 год успел сходить в отпуск 12 раз, поэтому в общей сложности политик отсутствовал на рабочем месте 97 дней. В 2016 году мэр находился на отдыхе на 5 дней больше.