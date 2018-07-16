Министр МВД Италии Маттео Сальвини оценил безопасность ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:48 2018-07-16T17:57:07+03:00

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"У всего мира о России сложился облик как об очень красивой и позитивной стране. Ваше министерство и службы безопасности провели очень большую, интенсивную работу в преддверии такого крупного мероприятия", - заявил вице-премьер Правительства Италии, министр МВД Итальянской Республики Маттео Сальвини на встрече с главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Маттео Сальвини поблагодарил Владимира Колокольцева за организацию общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и обсудил с ним меры по противодействию терроризму, взаимодействие в сфере регулирования миграционных процессов и укреплению наркоконтроля.

Российский министр дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью и подчеркнул, что важным шагом на пути реализации плана действий по сотрудничеству между МВД России и МВД Италии в борьбе с преступностью стали заседания российско-итальянской рабочей группы.

В мероприятии также приняли участие начальник ГУПЭ МВД России генерал-майор полиции Тимур Валиулин, начальник ГУВМ МВД России Ольга Кириллова, координатор международного сотрудничества МВД России Петр Попов, начальник НЦБ Интерпола МВД России Александр Прокопчук, главный советник аппарата Совета Безопасности России Евгений Лесько.