В сирийском Деръа за две недели исламисты сдали 26 танков

СЕГОДНЯ 17:56 2018-07-16T17:56:53+03:00

Боевики в сирийском Деръа за две недели сдали 26 танков Фото: Александр КОЦ

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За последние несколько недель в провинции Деръа боевики сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Это произошло в рамках процесса перемирия.

Об этом журналистам рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков сдавать вооружение, прежде всего тяжелое. Сегодня я могу привести предварительные цифры. Они таковы: тяжелой техники сдано более 40 единиц, из них только танков 26 единиц, несколько сот единиц стрелкового оружия. Это, я считаю, достаточно успешный показатель процесса примирения»,- сказал Цыганков.

Кроме того, со слов российского военного, в населенных пунктах Бусра, Анхуль, Деръа, Тафас и Насиб было сдано около 300 автоматов и пулеметов, более 30 минометов, в том числе кустарного производства, гаубицы, противотанковые ракеты, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», исламисты вступили в переговоры о мирном урегулировании с сирийской армией при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Многие из них изъявляют желание вернуться к мирной жизни, некоторые даже готовы пополнить ряды сирийской армии.

Что до сдаваемой техники, то она, пройдя соответствующий осмотр инженерами правительственных войск, поступит на вооружение правительственных войск, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.