Медведев: ЧМ-2018 открыл новую эпоху в истории российского футбола

СЕГОДНЯ 17:57 2018-07-16T17:57:44+03:00

Премьер-министр РФ поблагодарил футболистов сборной, главного тренера команды и специалистов, которые с ней работали

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу 2018 года открыл новую эпоху в истории российского футбола.

"Для российского футбола, я это уже говорил во время общения с футболистами, этот чемпионат открыл новую эпоху. Это совершенно очевидно", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, 16 июля.

Он также выразил благодарность игрокам сборной России, поблагодарил главного тренера команды и работавших с ней специалистов. По словам главы правительства, игрой российской команды гордится вся Россия, передает РИА Новости.

Напомним, впервые в истории чемпионат мира 2018 года прошел в России. Национальная сборная смогла выйти в плей-офф турнира, в 1/8 финала обыграла команду Испании, а в 1/4 финала уступила сборной Хорватии в серии пенальти.