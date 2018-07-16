Медведев: ЧМ-2018 открыл новую эпоху в истории российского футбола
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу 2018 года открыл новую эпоху в истории российского футбола.
"Для российского футбола, я это уже говорил во время общения с футболистами, этот чемпионат открыл новую эпоху. Это совершенно очевидно", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, 16 июля.
Он также выразил благодарность игрокам сборной России, поблагодарил главного тренера команды и работавших с ней специалистов. По словам главы правительства, игрой российской команды гордится вся Россия, передает РИА Новости.
Напомним, впервые в истории чемпионат мира 2018 года прошел в России. Национальная сборная смогла выйти в плей-офф турнира, в 1/8 финала обыграла команду Испании, а в 1/4 финала уступила сборной Хорватии в серии пенальти.