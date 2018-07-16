Матчи ЧМ-2018 по футболу посмотрели 19 млн украинцев

СЕГОДНЯ 18:16 2018-07-16T18:16:16+03:00

Больше всех просмотров на Украине собрала трансляция финальной игры между Францией и Хорватией

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На Украине матчи чемпионата мира по футболу 2018 года посмотрели 19 миллионов зрителей, сообщила пресс-служба телеканала "Интер".

"Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале "Интер" посмотрели 19 млн человек на Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой рейтинговой стала финальная игра между Францией и Хорватией, аудитория которой составила 6,7 млн человек. Эти цифры стали практически в два раза выше показателей предыдущего чемпионата мира 2014 года. Права трансляций футбольного первенства на Украине получил телеканал "Интер".

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России с 14 июня по 15 июля в России. Чемпионом мира стала сборная Франция, которая победила Хорватию со счетом 4:2. Финальный матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.