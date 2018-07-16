2018-07-16T18:32:12+03:00
В мире

Путин назвал успешными и полезными переговоры с Трампом

По словам российского президента, встреча прошли в откровенной и деловой атмосфере
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Состоявшуюся встречу глава российского государства назвал успешной и полезной.

По словам Путина, Россия и США сталкиваются с общими вызовами и рисками, поэтому необходимо объединять усилия.

Также российский президент отметил, что Москва и Вашингтон имеют общее желание восстановить отношения.

Напомним, в понедельник, 16 июля, впервые состоялся двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла в столице Финляндии Хельсинки, куда американский лидер прибыл накануне, а российский президент прилетел в понедельник. Ранее лидеры двух стран встречались на полях международных мероприятий. В начале встречи Трамп заявил, что весь мир заинтересован в улучшении отношений России и США.

О чем договорились Путин и Трамп?.Пресс-конференция после встречи лидеров

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