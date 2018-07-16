2018-07-16T19:13:24+03:00
В мире

Трамп: российско-американские отношения изменились четыре часа назад

Президент США назвал встречу с Владимиром Путиным переломным моментом
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным переломным моментом в отношениях двух стран.

«Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас», – сказал Трамп по итогам саммита Россия-США.

Он отметил, что ситуация «изменилась примерно четыре часа назад». «Я в этом убежден», – подчеркнул Трамп.

Прошедшую встречу он назвал «глубоко продуктивной». По его словам, США и Россия готовы работать вместе над решением «ядерной проблемы» Северной Кореи.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась первая встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных саммитов.

Беседа двух президентов тет-а-тет продолжалась два часа десять минут. Трамп назвал переговоры «очень хорошим началом».

О чем договорились Путин и Трамп?.Пресс-конференция после встречи лидеров

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