Четверо российских футболистов опередили Месси в рейтинге игроков ЧМ-2018 по версии Sky Sports

СЕГОДНЯ 20:26 2018-07-16T20:26:54+03:00

Игроки сборной РФ по футболу Федор Смолов и Артем Дзюба Фото: Алиса ТИТКО

В пятерку лучших игроков попали француз Килиан Мбаппе, бельгиец Эден Азар, Неймар из Бразилии, хорватский капитан Лука Модрич и англичанин Киран Триппьер

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Четверо российских футболистов опередили Лионеля Месси в рейтинге игроков чемпионата мира 2018 года, составленном британским изданием Sky Sports. Выступавшие на турнире в России спортсмены оценивались по 32 различным показателям.

В пятерку лучших игроков попали француз Килиан Мбаппе, бельгиец Эден Азар, Неймар из Бразилии, хорватский капитан Лука Модрич и англичанин Киран Триппьер.

Российский нападающий Артем Дзюба занял 18-ю строчку, Денис Черышев - 25-ю, Марио Феранандес — 30-ю, а Александр Головин — 32-ю.

При этом лидер сборной Аргентины Лионель Месси попал лишь на 34-е место рейтинга.

Еще один игрок российской сборной Роман Зобнин занял 42-ю позицию.

Напомним, чемпионат мира по футболу завершился накануне победой сборной Франции над Хорватией в финальном мачте на московском стадионе «Лужники».