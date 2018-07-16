Четверо российских футболистов опередили Месси в рейтинге игроков ЧМ-2018 по версии Sky Sports
Четверо российских футболистов опередили Лионеля Месси в рейтинге игроков чемпионата мира 2018 года, составленном британским изданием Sky Sports. Выступавшие на турнире в России спортсмены оценивались по 32 различным показателям.
В пятерку лучших игроков попали француз Килиан Мбаппе, бельгиец Эден Азар, Неймар из Бразилии, хорватский капитан Лука Модрич и англичанин Киран Триппьер.
Российский нападающий Артем Дзюба занял 18-ю строчку, Денис Черышев - 25-ю, Марио Феранандес — 30-ю, а Александр Головин — 32-ю.
При этом лидер сборной Аргентины Лионель Месси попал лишь на 34-е место рейтинга.
Еще один игрок российской сборной Роман Зобнин занял 42-ю позицию.
Напомним, чемпионат мира по футболу завершился накануне победой сборной Франции над Хорватией в финальном мачте на московском стадионе «Лужники».