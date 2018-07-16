2018-07-16T21:04:35+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира

Накануне французы в финальном матче ЧМ-2018 одержали победу над сборной Хорватии со счетом 4:2
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет с французскими футболистами приземлился в аэропорту ПарижаСамолет с французскими футболистами приземлился в аэропорту ПарижаФото: REUTERS
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В понедельник, 16 июля, в Париж вернулись игроки сборной Франции, которые стали победителями чемпионата мира 2018 года в России.

Напомним, накануне французы в финальном матче футбольного первенства одержали победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Франция стала чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории, первый раз французы стали победителями домашнего первенства 20 лет назад — в 1998 году.

Как сообщило агентство AFP, самолет с футболистами приземлился в аэропорту Парижа. Затем они отправятся на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу вместе со своими болельщиками. После этого запланирован прием спортсменов у президента Франции Эмманюэля Макрона.

Матчи чемпионата мира состоялись на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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