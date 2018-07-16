Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира
В понедельник, 16 июля, в Париж вернулись игроки сборной Франции, которые стали победителями чемпионата мира 2018 года в России.
Напомним, накануне французы в финальном матче футбольного первенства одержали победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Франция стала чемпионом мира по футболу во второй раз в своей истории, первый раз французы стали победителями домашнего первенства 20 лет назад — в 1998 году.
Как сообщило агентство AFP, самолет с футболистами приземлился в аэропорту Парижа. Затем они отправятся на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу вместе со своими болельщиками. После этого запланирован прием спортсменов у президента Франции Эмманюэля Макрона.
Матчи чемпионата мира состоялись на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.